Зоозащитная организация PETA обратилась к создателю автобиографии «Фабельманы» Стивену Спилбергу и потребовала вырезать сцены с участием обезьяны вскоре после выхода трейлера. Обращение опубликовано на их сайте, передает газета.ру.

В PETA объяснили просьбу тем, что актеры-обезьяны часто подвергаются жестокому обращению со стороны дрессировщиков. Их также разлучают с семьями в раннем возрасте.

«Стивен Спилберг был достаточно изобретателен, чтобы создать милого инопланетянина или стадо реалистичных динозавров, созданных при помощи компьютерных технологий, в 1980-х и 1990-х годах. Какое у него оправдание к тому, что он притащил на съемочную площадку живую обезьяну в 2022-м? Возможно, его матери и «нужно было посмеяться», но в PETA не смеются, а заботятся о животных», — сказали активисты.

Они назвали показанную сцену из фильма «одобрением жестокой индустрии дрессировки животных и рекламой грязной торговли ими», попросив Спилберга вырезать кадры.

В опубликованном трейлере «Фабельманы» о мальчике Сэмми, открывающем для себя мир кинематографа, есть сцена с обезьяной. Животное забирается на люстру, садится на спину к сестре главного героя, а также хватает шляпу его отца. На вопрос мужчины, зачем мать Сэмми взяла домой обезьяну, та отвечает: «Потому что мне нужно посмеяться!».