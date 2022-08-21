Морские биологи из Калифорнийского Университета впервые засняли дельфинов на видео во время охоты и поедания добычи. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Ученые прикрепили к дельфинам специальные камеры, записывающие звук и видео. Угол обзора позволил рассмотреть малейшие детали поедания ими рыбы и охоты. Каждое животное поймало около сотни рыб. Одни содержались в бассейне с соленой водой, за другими наблюдали в открытом океане.

Примечательно, что один из дельфинов съел 8 маленьких желтобрюхих морских змей (Hydrophis platurus). Поедание такой добычи ранее никогда не наблюдалось и не вызывало у дельфина симптомов отравления.

Камеры были расположены так, чтобы можно было идентифицировать добычу и наблюдать за деталями захвата, движениями губ и проглатыванием рыбы. Запись показала, что эхолокация использовалась дельфинами для поиска добычи на расстоянии, а при приближении использовалось зрение — это выявили с помощью отслеживания движения глаз дельфина, которые тоже были видны при записи.

Во время поиска дельфины щелкали с интервалом от 20 до 50 мс. При приближении к добыче интервалы щелчков сокращались до гудения, а затем до визга. Визг представлял собой серию щелчков различной продолжительности, пиковой частоты и амплитуды. Визги продолжались, когда дельфин хватал добычу и проглатывал ее. Если рыба вырывалась и уплывала, дельфин продолжал погоню, а щелчки сонара становились более редкими. Во время поимки губы дельфинов раздувались, обнажая почти все зубы, а горло расширялось.

Работа ученых показала, что такой подход может использоваться для дальнейших исследований, которые дали бы лучшее понимание охоты и питания видов, находящихся под угрозой исчезновения. (gazeta.ru)