В сети кинотеатров «CinemaPlus» выходит в прокат фильм студии «Cinemazadeh» — «Zona», сообщает #.

События и ситуации в комедийном фильме вымышлены.

Главный продюсер фильма «Zona» Джафар Ахундзаде, сценаристы Вугар Гусейнов и ТалыбАхмедов, режиссёр Вюсал Гаджигадир, оператор Орхан Мамедов, художник-постановщик Заур Абдуллаев, композитор Рухин Мамедзаде, Художник по костюмам – Мехрибан Эфенди, гримёр – Айтен Гусейнзаде.

В ролях: Меджид Гусейнов, Турал Асадов, АгильМ . Гулиев, Талех Юзбеков, Фаиг Мирзоев, Эльсевер Джамал, Алихан Раджабов, Ислам Мехралиев, Нофель Шахлар оглу, Эльвин Ибра, Эркин Эргин, Тарлан Нур Яшар, Самир Алескеров, Шалала Шахвал адгызы и другие знаменитости.

Главный герой фильма в силу своей наивности в городе устраивается на работу в неформальную коллекторскую компанию. В его обязанности входит взыскание долгов с тех, кто должен деньги банкам или частным лицам. Одного из заёмщиков героя находят мёртвым, а самого героя арестовывают, поскольку все улики против него.

Основная часть фильма происходит в Гуантанамо, месте, напоминающем тюрьму Алькатрас. Главный герой придумывает план побега из тюрьмы, чтобы доказать свою невиновность. Но сбежать из этой тюрьмы невозможно.