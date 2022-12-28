В сети кинотеатров «CinemaPlus» выходит в прокат фильм студии «Cinemazadeh» — «Zona», сообщает #.
События и ситуации в комедийном фильме вымышлены.
Главный продюсер фильма «Zona» Джафар Ахундзаде, сценаристы Вугар Гусейнов и ТалыбАхмедов, режиссёр Вюсал Гаджигадир, оператор Орхан Мамедов, художник-постановщик Заур Абдуллаев, композитор Рухин Мамедзаде, Художник по костюмам – Мехрибан Эфенди, гримёр – Айтен Гусейнзаде.
В ролях: Меджид Гусейнов, Турал Асадов, АгильМ
Главный герой фильма в силу своей наивности в городе устраивается на работу в неформальную коллекторскую компанию. В его обязанности входит взыскание долгов с тех, кто должен деньги банкам или частным лицам. Одного из заёмщиков героя находят мёртвым, а самого героя арестовывают, поскольку все улики против него.
Основная часть фильма происходит в Гуантанамо, месте, напоминающем тюрьму Алькатрас. Главный герой придумывает план побега из тюрьмы, чтобы доказать свою невиновность. Но сбежать из этой тюрьмы невозможно.