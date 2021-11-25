В Русском доме в Баку открылась фотовыставка «Золотая осень». Экспозиция собрана из работ участников конкурса, которым было предложено запечатлеть в объективе красоту и очарование осенней поры.

Конкурс вызвал большой интерес как среди профессионалов, так и среди любителей фотографии. Всего заявки на участие подали 60 мастеров из разных стран. Всем участникам выставки были вручены сертификаты, а победители получили дипломы и памятные подарки.

Куратор выставки Рустам Гусейнов рассказал #, что на выставку были отобраны лучшие работы, всего – 36 снимков:

«Осень вдохновляет не только художников, но и фотографов, писателей и других творческих людей. Принцип нашей выставки – создать яркую выставку, посвященную осени. Доминирующие цвета на нашей выставке – золотой, красный и зеленый. Помимо пейзажей наших удивительных районов, в экспозиции нашли место и городские зарисовки, а также снимки на осеннюю тематику. Тем самым, участники наглядно демонстрируют нам, что красота – повсюду, главное уметь ее разглядеть», — говорит Р.Гусейнов, подчеркивая, что результатами конкурса он остался более чем доволен.

Тройку победителей жюри определило следующим образом: Валерий Базрух ( «Осень в горах Хызы», 1 место), Александр Беляев — («Краски осени», 2 место) и Эльшан Юсибов («Золотая осень», 3 место).

«Было неожиданно и приятно», — комментирует свою победу в конкурсе в интервью # В.Базрух. Будучи фотографом–путешественником, он объездил почти весь Азербайджан, снимая красоты нашего края.

«Главное для фотографа – оказаться в нужное время в нужный час», — говорит победитель.

Руфат Жинаидов впервые принял участие в фотоконкурсе и остался очень доволен:

«Фотографией увлекся недавно, на данном этапе мне нравится снимать пейзажи. Буду развиваться дальше. Хочется, чтобы подобных конкурсов было больше. Благодарен организаторам за прекрасную выставку», — говорит фотограф в беседе с #.

Для фотографа Эмиля Гази это уже не первое участие в фотоконкурсе. За плечами – богатый опыт и съемки в самых красивых местах Азербайджана:

«Очень понравилась выставка. Подобные проекты стимулируют нас, фотографов, как профессионалов, так и любителей творить и радовать людей своим творчеством», — комментирует он свое участие в конкурсе в интервью #.

Фотограф Тофик Рашидов представил на конкурс фотографию трамвая, утопающего в желтой листве. Фотография вызвала большой интерес у публики:

«Этот кадр я сделал в парке Пуща–Водица, в Украине, 4 года назад. Это одна из знаковых локаций, и снимки этого места очень популярны в Интернете. Часть маршрута трамвая проходит по лесу, и эти фотографии прекрасны в любое время года. В целом выставка произвела на меня очень хорошее впечатление, узнал много новых талантливых авторов. Радует, что поклонников фотографии в Азербайджане становится все больше», — поделился Рашидов своими эмоциями.

Фотовыставка «Золотая осень» продлится до конца ноября. Посетить ее могут все желающие.