Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан согласовал контракт с «Пари Сен-Жерк передает, об этом сообщает Sport.es.

Специалист договорился об условиях личного контракта с парижанами и возглавит клуб летом. Руководство «ПСЖ» не доверяет нынешнему наставнику команды Маурисио Почеттино, поэтому обратилось к французскому тренеру.

Напомним, что 49-летний Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.