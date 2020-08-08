Зидан опроверг слухи о своем уходе

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о своем возможном уходе после вылета из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» (2:4), а также выразил мнение, что гордится прошедшим сезоном, передает «Чемпионат».

«Я — тренер «Реала», пока не произойдет что-то экстраординарное. Конечно, я остаюсь. Не нужно ничего придумывать. В этой связи больше нет вопросов. Теперь мы все собираемся отдохнуть и вернемся, чтобы провести отличный сезон.

Я, безусловно, очень горжусь тем, чего мы достигли. Конечно, когда проигрываем, мы не можем быть счастливы. Игроки, конечно же, недовольны. Но мы можем гордиться тем, что провели отличный сезон», — цитирует Зидана Goal.