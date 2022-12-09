На 9 декабря в ходе войны России с Украиной погибли 10 002 российских военнослужащих, 430 из них – это мобилизованные россияне. Потери подсчитали Русская служба Би-би-си и «Медиазона» совместно с командой волонтёров.

На первое место по числу подтверждённых потерь вышел Краснодарский край (428 погибших), на втором месте – Дагестан (363 человека), на третьем – Бурятия (356 человек).

Из общего числа погибших 1509 человек, то есть 15%, – офицеры. Среди погибших — четыре генерала и 49 полковников. К десятому месяцу войны наибольшее число потерь – 17% – приходится на пехоту.

394 мобилизованных погибли в зоне боевых действий на территории Украины. Еще 36 умерли на территории России – чаще всего из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем. При этом, как отмечают журналисты, реальные потери среди мобилизованных могут быть выше, потому что во многих сообщениях о погибших не указывается их статус.

Журналисты собирают информацию о погибших российских военных с начала боевых действий. В мониторинг попадают только те люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников. Как отмечается в публикации, список может содержать по меньшей мере на 40–60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах России.

«Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 20 000 человек», – говорится в публикации.

Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях в день начала мобилизации – 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, потери составили 5937 человек. Пентагон в ноябре заявил, что по его оценке, потери убитыми и раненым у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой. (svoboda.org)