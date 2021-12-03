Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал свои высказывания о том, что форвард Лионель Месси мог играть за клуб бесплатно.

«Я хочу прояснить это. В эфире радио меня спросили: «Мог ли Месси остаться бесплатно?» Я тоже не знал, возможно ли это, но понимал, что, вероятно, да. И в тот момент я сказал: «Ну, возможно».

Но я никогда не просил Месси играть бесплатно, тут Месси прав, он лучший игрок мира. Мы знали, что он получил серьезное предложение.

В любом случае это [предложение об игре бесплатно] должно было исходить от него, не от меня. Я никогда не говорил ничего подобного, и возникшая полемика стала результатом искажения [информации]», – заявил Лапорта. (sports.ru)