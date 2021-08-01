Ученые из Орегонского университета в своем исследование, которое было опубликовано в научном журнале BioScience, заявили, что изменение климата Земли запустило механизм кардинальных изменений жизненно важных систем планеты.

Как отмечают специалисты, даже глобальный локдаун в 2020 году из-за пандемии коронавируса, при котором значительно снизилось загрязнение воздуха, не улучшил ситуацию, более того, появились тревожные признаки ухудшения важных для жизни на Земле показателей.

По их мнению, 2020 год стал одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений. Количество климатических бедствий растет: все чаще происходят наводнения, штормы и лесные пожары. Все это в совокупности с ростом уровня углекислого газа, метана и закиси азота установило рекорды как для 2020, так и для 2021 года и превращает планету в «пороховую бочку» и требует немедленного внимания.

«Появляется все больше свидетельств того, что жизненно важные системы Земли претерпевают кардинальные изменения, это переломный момент. Метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии», — говорится в отчете.

Исследователи считают, что политика борьбы с климатическим кризисом или любыми другими симптомами должна быть направлена на устранение их основной причины: «чрезмерной эксплуатации планеты человеком». (iz.ru)