В Оперной студии при Бакинской Музыкальной Академии состоялся торжественный концерт к 100-летию выдающегося композитора Востока Фикрета Амирова, сообщает #.

В мировую историю музыкальной культуры ХХ века он вошёл как великий мастер соединения музыкальных традиций современности и национального культурного наследия. За долгую творческую деятельность Ф.Амиров был удостоен ряда наград, среди которых Сталинская премия, Государственная премия СССР, звание народного артиста СССР.

Концертная программа под названием «Жизнь во имя музыки» была организована директором театра «СтолицА»РТ, вице-президентом Клуба Авторской Песни Баку Вафой Гавриловой-Мамедовой при поддержке Русского дома в Баку, Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Бакинской Музыкальной Академии им.У.Гаджибекова.

В концертной программе приняли участие лауреаты международных конкурсов и фестивалей: Зульфугарова Амина, Гасанова Нигяр, Тагизаде Махир, Агазаде Азиза, Ахундов Адиль, Абдинзаде Джамаля, Хасиева Наиля, Гасанлы Фяган; солисты Азербайджанского государственного театра оперы и балета Самедов Самир, Халафова Фатима, заслуженные артисты Азербайджана Керимова Джамиля, Милтых Алексей, Пашазаде Сахиб, Алиева Наргиз, хор «Sabah»- художественный руководитель и дирижёр Дмитрий Бабаев.

В завершении вечера со словами благодарности к присутствующим обратилась дочь Фикрета Амирова Севиль ханум.