Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса, сообщила пресс-служба партии.
«Владимир Жириновский одним из первых в мире сделал прививку с вакциной от коронавируса. Лидер ЛДПР стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России», — сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Кроме Жириновского на этом этапе исследований вакцину получат 40 тысяч граждан России, что соответствует лучшим мировым стандартам, отметили в ЛДПР.