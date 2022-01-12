Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале предсказал эвакуацию миллионов жителей Соединенных Штатов Америки в Сибирь из-за межнациональных конфликтов в стране.

Он напомнил об истории Советского Союза. По его мнению, он распался из-за того, что «русские подкармливали национальные окраины». Жириновский считает, что сейчас похожая ситуация происходит в США.

«Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым все больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США», — написал он.

Жириновский подчеркнул, что сейчас белые американцы по-прежнему составляют большинство населения в США. Однако через 10 лет они могут превратиться в меньшинство, которое столкнется с дискриминацией.

По мнению политика, после этого начнется эвакуация в Канаду, в Австралию и в другие регионы мира. Он допустил, что Россию попросят поселить несколько миллионов человек «где-нибудь в Сибири».

Жириновский подчеркнул, что в таких условиях США «рухнут», потому что новое общество после отъезда белых американцев не сможет поддерживать такой же уровень развития технологий, экономики и жизни.