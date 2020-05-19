Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации. Политик убежден, что в России и так слишком «много ненужных депутатов и чиновников», сообщает ФАН.

«Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Сокращения, как уточнил глава ЛДПР, должны распространяться в том числе на Госдуму и Мосгордуму.«Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации», — добавил Жириновский.

В пресс-службе ЛДПР, в свою очередь, заявили, что эта идея политика обусловлена тем, что в традиционной парламентской конструкции верхняя палата, как правило, представляет аристократию, но в РФ аристократии нет, как нет ее в Испании и Британии с монархическим госстроем. Кроме того, сенаторы в Совфеде представляют интересы регионов, а депутатов Госдумы избирают от субъектов РФ. Более того, на сегодняшний день половину ГД представляют одномандатники, избираемые напрямую от конкретных территорий. Все это, как полагают соратники Жириновского, является поводом задуматься о функционале Совфеда.

Отметим, что бессменный лидер ЛДПР уже не первый раз предлагает упразднить верхнюю палату российского парламента. С аналогичным предложением политик выступал еще в 2007 году. Тогда политик заявил, что Совфед в России вообще не нужен. Он также выступил за сокращение числа депутатов Госдумы с 450 до 200 человек. По его мнению, многим депутатам просто нужен мандат, а работать они не хотят.