В стране сокращается строительство жилищного фонда, соответственно, растут цены на жилье. Так, в минувшем году в эксплуатацию было сдано всего свыше 50 тыс. квартир общей площадью 5 млн. 223,7 тыс. квадратных метров. Жилищное строительство сократилось примерно на 45%.

Говоря о причинах существенного спада в сегменте сдаваемого в эксплуатацию жилищного фонда, в беседе с # исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана (АРА) Эльнур Азадов сообщил, что это вызвано приостановкой строительства в рамках так называемых пилотных проектов:

«Напомню, что решением Кабинета министров №86 в 2016 году стартовало бурное строительство пилотных проектов жилищного строительства. Районные исполнительные власти привлекали строительные компании под проекты сноса ветхих и устаревших зданий, домов, находившихся в аварийном и полуаварийном состоянии. До середины позапрошлого года вплоть до передачи полномочий разрешительного характера Государственному комитету архитектуры и градостроительства упомянутое решение правительства работало. Все то, что было утверждено до 1 июля 2018 года активно строилось все эти годы. А поскольку строительство и государственный прием требует порядка 2,5 – 4 года, крупных проектов – до 5 лет, до прошлого года эти проекты сдавались в эксплуатацию, что влияло на статистику. Соответственно, в будущем объемы сдаваемого жилищного фонда будут падать».

Поскольку, как уже говорилось выше, после 1 июля 2018 года были ужесточены требования к пилотным проектам, как следствие, они потеряли прежний интерес для застройщиков. Ведь раньше на одном гектаре проектировалось и свободно строилось до 50 – 60 кв. метров, а под новые требования – в два раза меньше, пояснил аналитик:

«Соответственно, строительные компании менее заинтересованы возводить такой жилищный фонд и это сказывается на его себестоимости. Что же касается жилищного строительства по линии государства, речь о домах, которые строятся по линии MIDA, а также социальных проектах, которые возводятся на государственные средства и выделяются бесплатно социальным категориям — например, жилье для инвалидов войны, шехидов и т.п. Такое жилье строилось по линии Министерства обороны, Минтруда».

Статистика также информирует о 10 231 индивидуальных домах, которые построили граждане. По словам собеседника, приведенная статистика берет за основу дома, взятые на учет: «Наверняка, реальная цифра в разы выше, поскольку не ведется учет тех домов, что были отстроены в районах страны, сельской местности. Думаю, показатель в три – четыре раза больше, поскольку 10 тыс. частных домов – это очень мало в масштабах страны», — резюмировал Азадов.

По данным статистики за год сдали в эксплуатацию отстроенные на государственные средства 4 930 квартир общей площадью 351 тыс. кв.м – это на 80% больше, чем в предыдущем году. При этом принято в эксплуатацию 35,2 тыс. квартир (общая площадь 3 млн. 418,2 тыс. кв.м, — 53,8%), построенные частными компаниями. Граждане за счет собственных средств построили 10 231 индивидуальных домов, общая площадь которых согласно данным Госкомстата составляет 1 млн. 454,5 тыс. кв.м (-22,6%).

В Госкомстате отмечают, что основная часть жилых домов являются одноэтажными (7 041) и двухэтажными (3837). Общая площадь этих зданий составляет всего 1 млн. 452,5 тыс. кв.м. За год сдано в эксплуатацию 9-11-этажных (678,4 тыс. кв.м) — 121, 12-16-этажных (2 млн. 178,9 тыс. кв.м) – 239, 17 и выше этажей (575,9 тыс. кв.м) – 35 зданий.