Украина потеряла почти все объекты тепловой электрогенерации в результате ракетных ударов России, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую электрогенерацию. Под ударами террористов — дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура», — сказал Зеленский в видеообращении к лидерам стран ЕС на специальном заседании.

По его словам, в Киеве не исключают, что под угрозой ударов находится инфраструктура атомных станций и сетей распределения. «Это можно остановить только силой ПВО — конкретными системами Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS. Системами, которые есть в вашем распоряжении. Они нужны в Украине прямо сейчас», — подчеркнул Зеленский.

Россия начала уничтожать энергетические объекты Украины с начала марта. По словам президента РФ Владимира Путина, это стало ответом на атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы и является частью процесса «демилитаризации».

«Прежде всего, мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК — на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую», — подчеркнул Путин. При этом он отметил, что российская армия не совершала ударов по украинской энергетике зимой из «гуманитарных соображений».

С начала весны российская армия уничтожила почти все критические энергообъекты во втором по величине городе Украины — Харькове. Также была полностью разрушена Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция Киевской области и страны. В свою очередь украинская энергокомпания ДТЭК заявляла о потере 80% генерирующих мощностей.

Зеленский объяснил уничтожение Трипольской ТЭС тем, что у Украины закончились снаряды для ПВО, чтобы отбить российскую атаку. По его словам, Россия выпустила по объекту 11 ракет, семь из которых удалось перехватить, но четыре достигли цели.

Ранее украинский президент подчеркивал, что Киев больше всего нуждается в поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и снарядах к ним. По его словам, для защиты энергообъектов и территории страны в целом будет достаточно 25 комплексов «по шесть—восемь батарей в каждом». (moscowtimes.ru)