Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских бизнесменов, включая Леонида Михельсона, Сулеймана Керимова, Аркадия Ротенберга, Михаила Прохорова и других.

Как передает ТАСС, об этом говорится в тексте документа, опубликованного на сайте президента.

Кроме того, санкции введены в отношении Владимира Лисина, Татьяны Бакальчук, Года Нисанова, Игоря Алтушкина, Самвела Карапетяна, Александра Абрамова, Дмитрия Рыболовлева, Сергея Попова, Сергея Гордеева и других.

Президент Украины Владимир Зеленский также ввел санкции в отношении юрлиц РФ, включая «Ростелеком», Альфабанк, РФПИ, «Русгидро», «Алросу».

Кроме того, санкции введены в отношении Управления делами президента РФ, ФГУП «Специальный летный отряд «Россия» управления делами президента РФ, Росгосстраха, АО «Казанский вертолетный завод», ПАО Камаз, АО «Гражданские самолеты Сухого», Московского кредитного банка.

Всего в списке 1 374 российские компании.