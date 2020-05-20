Зеленский уверен, что меморандум между Украиной и МВФ будет подписан мае

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что подписание меморандума о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ) состоится в мае.

«Мы подпишем этот меморандум, я уверен, что мы его подпишем в мае месяце. Затягивать нельзя», — сказал он в среду в ходе пресс-конференции в Киеве по случаю первой годовщины пребывания в должности.

Президент добавил, что сегодня или в ближайшие дни подпишет закон о банковской деятельности, который является «последним предусловием к подписанию меморандума». «Банковский закон сейчас ко мне придет. Мне кажется, завтра или послезавтра, возможно, будет даже сегодня, и двери будут открыты к помощи МВФ, за которую мы очень сильно боролись», — добавил он.