Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать специальный трибунал, чтобы гарантировать «справедливое наказание для ответственных за боевые действия в Украине в 2014 году». Об этом он сказал в ходе своего выступления на конференции в Гааге.

Он отметил, что украинское правосудие сделает ту часть работы, которую позволяет национальная юрисдикция. Также президент Украины выразил уверенность, что международный уголовный суд также обеспечит ответственность виновных в преступлениях, относящихся к его подсудности, — военных преступлениях, преступлениях против человечности, геноциде.

«Поэтому и нужен специальный трибунал, который обеспечит справедливое и законное наказание тех, кто начал эту историю катастроф и трагедий, которая стала самой большой войной в Европе со времен Второй мировой войны», — сказал он.