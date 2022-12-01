Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции «DealBook» в Нью-Йорке, пригласил Илона Маска посетить Украину. «Если вы, — сказал он, обращаясь к Макску, — хотите понять, что Россия сделала здесь, приезжайте в Украину, и увидите это собственными глазами. После этого вы скажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее завершить».

Таким образом Зеленский прокомментировал резонансные высказывания главы SpaceX и Twitter Илона Маска о перспективе мирных переговоров между РФ и Украиной. (DW)