Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передовой в Донбассе, где продолжаются интенсивные обстрелы, сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

Зеленский осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, переданные в подразделения ВС Украины, в частности переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, гранатометы М141, а также ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в зоне ответственности подразделений ВСУ, уточняет пресс-служба.

Президент пообщался с военнослужащими, вручил им подарки и даже пообедал с ними. Зеленский заявил, что гордится военными, ведь они стоят «на страже независимости Украины» и дают «достойный отпор врагу».