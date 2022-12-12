Президент Владимир Зеленский предложил России вывести оккупационные войска из Украины на Рождество.

Таким образом Москва показала бы свои искренние намерения. Об этом говорилось в его выступлении перед лидерами стран G7.

«Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то этим будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий. Я надеюсь, что вы поддержите наш призыв, потому что это глобальный интерес и часть нашей формулы мира. Я не вижу причин, почему России не сделать это сейчас, на Рождество. Ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский предложил созвать специальный саммит — Global Peace Formula Summit.

«Я предлагаю созвать специальный саммит — Global Peace Formula Summit — чтобы определиться, как и когда мы сможем реализовать пункты украинской формулы мира. Предлагаю вам, как и другим добросовестным государствам, выявить свое лидерство в реализации формулы мира или конкретных ее пунктов. Предлагаем России осуществить конкретный дипломатический шаг к урегулированию, о котором в Москве так много говорят», — подытожил украинский лидер. (УНИАН)