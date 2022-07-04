Президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции в Лугано предложил начать восстановление территории страны до завершения боевых действий.

«Сейчас я хочу сделать одно очень важное ударение, нам нужно действовать уже в это время, — сказал он, обращаюсь по видеосвязи к участникам конференции. — Украина будет представлять два уровня действий — стратегический, это означает восстановление всей страны, а также тактический. Нам нужна эта тактическая помощь, это означает необходимость уже сейчас быстро восстанавливать все то, что можно восстановить».

По его словам, для значительной территории страны «сохраняются вызовы экономические, энергетические, социальные», которые необходимо решить до наступления зимы. «Восстановить школьное обучение, обеспечить медицину, дать переселенцам жилье, гарантировать украинцам работу, защитить энергетику, это все важно сейчас, именно сейчас, особенно накануне зимы», — отметил он.