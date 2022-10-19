Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении санкций против российских бизнесменов и компаний, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что публикация этих указов на сайте президента раскроет «неожиданные фамилии олигархов РФ и очень большое количество» предприятий. По одному человеку из санкционного списка будут отсрочены на определенный промежуток времени «с учетом вопросов национальной безопасности».

В сентябре кабмин Украины одобрил санкции против 277 физических и юридических лиц России, причастных, по утверждению Киева, к спецоперации РФ на Украине.