Президент Украины Владимир Зеленский вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудят гарантии со стороны Берлина после введения в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2», заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. Об этом сообщает ТАСС.

«Зеленский во время визита Меркель в Киев 22 августа будет говорить о том, как Германия будет конкретно гарантировать обязательства, которые она дала, если Россия попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением после запуска «СП-2» [«Северного потока — 2»]», — отметил он.

21 июля США и Германия выпустили совместное заявление по российскому газопроводу. Стороны договорились, что в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязана применить в отношении России санкции.