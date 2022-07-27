20 июля 2022 года глава комитета защиты прав осужденных к пожизненному заключению Муслимат Рзаханова поделилась статусом на своей Facebook странице, в котором пожаловалась на дороговизну продуктов, продающихся в торговых ларьках, расположенных на территории исправительных учреждений. По ее словам, продукты в этих ларьках продаются намного дороже, чем в маркетах. Как пишет Муслимат Рзаханова, лишенные свободы выбора заключенные вынуждены покупать эти дорогие продукты (https://www.facebook.com/mubariz.ana).

Глава пресс-службы Пенитенциарной службы Мехман Садыхов опроверг заявление Муслимат Рзахановой. «Цены в этих ларьках вовсе не дороже, чем в маркетах», — заявил # Мехман Садыхов, и добавил — «В этих ларьках работают вольнонаемные».

Бывшие заключенные Агиль Магеррамли и Асиф Юсифли поддержали Муслимат Рзаханову.

Как сообщил # Агиль Магеррамли, он был осужден в 2018 году к четырем годам лишения свободы. «Год я провел в Кюрдаханинском СИЗО. Потом меня перевели в исправительное учреждение №2. Торговля в этих ларьках ведется за наличные. Там все действительно в несколько раз дороже, чем в обычных маркетах», — заявил Агиль Магеррамли.

По словам же Асифа Юсифли, он был осужден в 2014 году на пять лет. «Меня поместили в исправительное учреждение № 16. В ларьке на территории исправительного учреждения цены были примерно в три раза дороже, чем в маркетах. И торговля велась только за наличные», — заявил Асиф Юсифли.