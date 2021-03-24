Заявление Байдена было сделано неспроста — это часть плана…

Геополитическая ситуация в мире сейчас стремительно меняется. США вводят все новые санкции против Китая и России. Риторика против этих стран становится все жестче, Китай вводит ответные санкции против тех, кто поднимает тему уйгуров.

При этом на встрече глав МИД Североатлантического союза, которая состоялась вчера, Китай и Россия были указаны «главными угрозами безопасности альянса». А днем ранее, 22 марта, состоялась встреча глав МИД России и Китая, где стороны договорились о сотрудничестве и совместных действиях противодействию «предвзятых западных» санкций и политическому давлению.

Соответственно, видно лишь одно – страны мира консолидируются в разные блоки. Что не есть хорошо для общемировой стабильности с одной стороны, но с другой стороны, для таких стран как Азербайджан открываются новые возможности в игре на противоречиях между крупными игроками для получения выгоды и от той, и от другой стороны.

Но в такой ситуации, когда возрастают геополитические риски в мире, главное – это удержать стабильность страны и защитить от внешней интервенции и вмешательства в политическую жизнь. Поэтому для Азербайджана и таких стран, как Азербайджан ( к примеру, центрально азиатских стран) настает самый сложный «экзаменационный» период сохранения государственных устоев. Усиление государственных институтов и улучшение благосостояния населения – должны стать главным направлением действий государства.

В случае Азербайджана, важно также и то, какой внешнеполитический вектор и позицию займет Турция. Да, эта страна — член НАТО, при этом эрдогановская Турция больше действует в рамках своих государственных интересов без оглядки на мнение и позицию этой организации. Но в условиях создания коалиций, когда Россия, Китай, Иран, по сути дела, являются неформальным военно-политическим и экономическим блоком, перед Турцией еще встанет вопрос о выборе позиции. При этом нужно отметить, что в данном военно-политическом блоке «большой папа» — это Китай.

Для Турции, которая с экономической точки зрения неустойчива, выбор весьма сложный. С одной стороны Запад, который требует либерализации ценностей, демократизации политического поля, либерализации экономики, а в идеале ухода Эрдогана от власти. Запад дожимает Турцию с экономической точки зрения, и лира «пробивает» очередное дно. Но, с другой стороны, тот же госсекретарь новой администрации США Энтони Блинкен заявляет, что «Турция – давний и ценный союзник. Мы очень заинтересованы в том, чтобы «закрепить» ее в НАТО. И мы полагаем, что это в интересах и самой Турции».

А «клуб своих» из трех стран (Россия, Китай, Иран), которые являются геополитическими конкурентами Анкары сразу во многих регионах. При этом для Турции вопрос становится еще сложнее, когда речь идет об уйгурах. Однако Турция сейчас эту тему не трогает. От слова совсем. Турция заинтересована в транспортно-коммуникационных путях, которые ведут через Турцию из Европы в Китай и наоборот. В Анкаре и Баку на это возлагают большую надежду.

Китайские инвестиции в Турцию и строительство двух крупных заводов по производству мобильных телефонов фирм Xiaomi и Oppo, которые будут удовлетворять внутренний спрос в Турции и экспортироваться в Европу, вынуждают Анкару перестать смотреть на Пекин через «уйгурскую щель». И это мнение будет все больше меняться, когда Китай начнет увеличивать торговое партнерство с Турцией, выделять все больше кредитов, инвестировать в турецкую экономику, а китайские туристы заполонят Турцию. Поэтому Турция сейчас на перепутье и выбор нелегкий. В каком-то смысле выбор Турции будет определяющим вектором и для Азербайджана, потому что таким образом все три державы, которые окружают нашу страну, будут из одного блока.

Сближение России, Ирана и Китая происходит на фоне жестких заявлений нового президента США. Хотя в России и относятся к Байдену как к старому маразматику, а президент США все основания для такого мнения российским пропагандистам дал, его заявление о Путине как убийце было сделано неспроста. Это всего лишь часть плана по нагнетанию обстановки.

«Байден сказал лишь то, что думали очень многие информированные и даже не слишком информированные люди. Россия не отозвала посла из США, а всего-навсего вызвала его на родину для консультаций в краткосрочную командировку. В том, что сказал Байден нет ничего нового. Важно, что это сказал именно Байден и с ним согласился весь истеблишмент цивилизованного мира», — сказал # российский политолог Александр Сытин.

По его словам, это не конфликт политических лидеров, это шаг к полной дискредитации страны, шаг к тому, чтобы нынешняя РФ повторила судьбу своих предшественников — Российской империи и СССР.

«Именно так и следует рассматривать этот конфликт и это высказывание. Отношения будут ухудшаться и холодная война 2.0. будет разрастаться, но России совершенно нечем ответить, поэтому Москва в очередной раз сглотнет и утрется», — полагает аналитик.

Сегодня однозначно можно сказать лишь одно: среди неопределившихся лишь Турция и Азербайджан, и эти две братские страны будут тащить то в одну, то в другую сторону. Остаться «безпозиционными» не получится. Настает сложный экзаменационный период, который определит будущий геополитический и геоэкономический векторы нашей страны.