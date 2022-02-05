В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 5 на 6 февраля осадки местами перейдут в мокрый снег, который в утренние часы прекратится. Днем в основном пройдет без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер в течение дня сменится умеренным юго-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 0-2°, днем 6-9° тепла. В Баку ночью 0-2°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 80-90 %, днем-60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и утром местами ожидаются осадки в виде снега. Ночью и утром местами туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 7-10° тепла, в горах 5-10°, в высокогорье до 15°, днем 0-5° мороза.