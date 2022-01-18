Обнародован прогноз погоды на 19 января.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Усиливающийся юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным. Температура воздуха ночью составит 0-3° тепла, днем-6-8° тепла.

В Баку ночью 0-2° тепла, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, днем 19 января на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, но вечером в северных и западных районах ожидается дождь, мокрый снег. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха составит ночью 2-7° мороза, днем 5-10° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза, в высокогорье ночью 13-18° мороза, днем 0-5° мороза.