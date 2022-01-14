Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 15 января.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, временами порывистый юго-западный ветер вечером сменится на умеренный северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 0°, в некоторых местах до 2° мороза, днем — 5-8 тепла°. В Баку ночью будет около 0°, днем – 5-8° тепла.

Атмосферное давление повысится с 748 мм до 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 60-70 %.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером ожидаются осадки, местами – снег. Ночью и утром вероятен туман. Западный ветер в некоторых местах усилится.

Температура воздуха ночью составит от 0-5° мороза, днем 7-10° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 0-5° мороза, в высокогорьях ночью 15-20°, днем – 3-8° мороза.