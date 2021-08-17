Обнародован прогноз погоды на 18 августа.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-26° тепла, днем 32-36° тепла, в Баку ночью 23-25° тепла, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-65%, днем 30-35%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в горных районах возможны грозы, дожди, град. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 22-27° тепла.