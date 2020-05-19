Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 20 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер умеренный южный, сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 13-16, днем — 21-26, в Баку ночью — 14-16, днем — 23-25 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 765 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-75, днем — 40-45 процентов.
В некоторых горных районах страны днем ожидаются грозы, кратковременные дожди, есть вероятность выпадения града. Ночью и утром туман, западный ветер местами будет усиливаться.
Температура воздуха составит ночью 12-16, днем — 25-30 градусов тепла, в горах — 6-11, днем — 17-22 градуса тепла.