Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 20 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер умеренный южный, сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 13-16, днем — 21-26, в Баку ночью — 14-16, днем — 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-75, днем — 40-45 процентов.

В некоторых горных районах страны днем ожидаются грозы, кратковременные дожди, есть вероятность выпадения града. Ночью и утром туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 12-16, днем — 25-30 градусов тепла, в горах — 6-11, днем — 17-22 градуса тепла.