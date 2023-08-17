Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых частях полуострова вероятны кратковременные дожди. Будет дуть северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-25° тепла, днем 32-37° тепла. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 30-40%.

В районах осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 23-28 ° тепла.