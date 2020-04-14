Завтра в Азербайджане будет до 22 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 15 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 6-9, днем 13-17 градусов тепла, в Баку ночью будет 6-8, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 мм до 760 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью будет 0-5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 15 апреля на Абшеронском полуострове на фоне понижения атмосферного давления ожидается усиление южного ветра, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.