В Баку и на Абшеронском полуострове в ближайшие 2 дня будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, с вечера 13 января ожидается усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с, порывами до 25 м/с, в ночь с 13 на 14 и утром 14 января — до 28-33 м/с.

Утром 14 января вероятна метель. Во второй половине дня 14-го ожидается усиление ветра до 15-18 м/с, с вечера 14-го до 15-го дня сменится юго-западным ветром, скорость ветра составит 15-20 м/с, порывами до 27-32 м/с.

Ожидается, что температура воздуха в ночь с 14 на 15 января понизится до 0 градуса, на возвышенностях — до 2 градуса мороза, на дорогах будет гололедица.

В районах Азербайджана с вечера 13 января и до вечера 14 января ожидается мокрый снег, снег. С вечера 13 по 16 января северо-западный, западный ветер усилится до 15-20 м/с, порывами до 23-25 м/с, местами до 28-32 м/с. Осадки продолжатся до вечера 14 января. Минимальная температура воздуха в ночь с 14 на 15 марта в Центральных районах республики составит 0-5 градусов мороза, в горах — 8-13 градусов мороза, в высокогорных районах — 15-20 градусов мороза. На дорогах будет гололедица.