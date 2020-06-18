Завтра на радость бакинцам подует умеренный северный ветер

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 19 июня.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков.

Прогнозируется умеренный северный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 21-24, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 32-34 градуса тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы — 754 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона будет преобладать умеренный северный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и в Загульбе) составит 21-22, на южных пляжах (в Тюркян, Говсаны, на Сахиле и Шихово) — 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные осадки, град. Утром в горах ожидается туман, в отдельных местах будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 35-39 градусов тепла, ночью в горах будет 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 19 июня на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.