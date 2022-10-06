Россия передала Азербайджану и Армении свои «всеобъемлющие предложения» для заключения мирного договора. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мы оказываем комплексное содействие нормализации отношений между двумя близкими России государствам, которые являются нашими союзниками, включая подготовку мирного договора. Наши всеобъемлющие предложения переданы Баку и Еревану. Специальный представитель МИД Игорь Ховаев совершил серию поездок в регионе для консультаций по данной теме», — сказала она.

Захарова также заявила, что кое-кто пытается как-то усомниться в роли России «или сказать о нашем бездействии, выдают желаемое за действительное». «Мы занимаемся практической работой. Да, делаем это не под какую-то дату или не под какой-то красивый формат, а так, чтобы это закреплять конкретными результатами. Действительно, наверное, мы не занимаемся специальной рекламной деятельностью, под которой ничего нет. Мы действуем наоборот — рассказываем о том что удалось сделать», — сказала она.

Надеяться Захарова может на все, что захочет. Но реальностью является то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в Праге по приглашению председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля и премьер-министра Чешской Республики Петра Фиалы для участия в саммите лидеров Европейского политического сообщества.

Там уже состоялась встреча главы нашего государства с Ш.Мишелем. «Азербайджан поддерживает Брюссельский формат», — заявил президент нашей страны. Шарль Мишель выразил в связи с этим признательность главе нашего государства. Кроме того, на сегодня намечена встреча между президентом Азербайджана И.Алиевым, премьер-министром РА Н.Пашиняном при участии председателя Совета Европейского союза Ш. Мишеля и президента Франции Э.Макрона.

Скажу больше — там уже состоялся короткий обмен мнениями между руководителями Азербайджана, Турции и Армении. И, соответственно, состоялась первая встреча президента Турции Р.Т.Эрдогана с армянским премьером Н.Пашиняном. России на всех этих встречах не было и не будет. И этому есть вполне читаемое, очевидное объяснение. В России могут сколько угодно надувать щеки и делать вид, что не понимают сути происходящих процессов, но реальность такова, что к своему логическому финалу идет потеря со стороны РФ всего региона Южного Кавказа.

Этот процесс начался с победы Азербайджана в 44-дневной войне. Россия вынуждена была смиренно наблюдать за тем, как Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность, громя армянскую армию. То есть, армию страны, которая входит в ОДКБ, ТС, ЕАЭС, имеет на своей территории российскую военную базу, вооруженную исключительно российским оружием. Совершенно очевидно, что будь у РФ уверенность в способности воспрепятствовать победному маршу азербайджанской армии, то она бы это сделала. Но в том-то и дело, что такой уверенности в Кремле не было.

Тем более, что Турция открыто и четко дала понять, что окажет любую необходимую поддержку Азербайджану в случае вмешательства в ход 44-дневной войны какой-либо страны. В России после таких заявлений еще больше осознали правильность нейтралитета. Тем более, что у РФ, как показало время, главной целью значилась Украина. Которую в Кремле на полном серьезе надеялись оккупировать всю и в очень сжатые сроки.

Почему? Потому, что в Кремле сформировалось крайне неправильное мнение как о умонастроениях в Украине, так и о реальном состоянии украинской армии и готовности коллективного Запада обеспечивать его всем необходимым для победы над РФ. Проще говоря, Украина виделась Кремлю легким соперником. Сейчас об этом можно рассуждать с иронией, но реальность такова, от нее никуда не деться.

Чтобы был максимально точно понятен масштаб провала России, приведу очередной пример. «Мы имеем точную информацию из Турции от наших партнеров, что россияне пытались заказать через третьи страны 200 тыс. бронежилетов и 500 тыс. комплектов зимней одежды», — такое громкое, если не сказать сенсационное заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников.

«Это означает, что у них с этим беда. Турецкие партнеры им, кстати, отказали», — добавил он. Нет, ну это реально поразительно. Оказаться настолько неготовыми к войне, которую сами же и начали — это, наверное, и есть проявление «загадочной русской души». И вот на фоне всего этого мы слышим заявление М.Захаровой, которое звучит не просто неуместно, но и комично. Процесс самоизоляции РФ запущен ею самой, ее имперскими амбициями, которые никак не соответствуют ее реальным возможностям.