Заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Армении Степан Галстян собирается оставить пост. Об этом сообщают армянские CМИ.

Отмечается, что он намеревался уйти вместе с бывшим начальником Генштаба Оником Гаспаряном, однако власти пытались разными обещаниями удержать Галстяна. Теперь же он окончательно решил оставить пост.

«Причина почти всех увольнений в разных ведомствах кроется в поведении и заявлениях и.о. премьера Никола Пашиняна по вопросам границы и отношений с Азербайджаном», — пишет армянская газета «Жоговурд».

Сообщается, что ожидаются массовые отставки в министерстве иностранных дел, Минобороне и Службе национальной безопасности Армении.