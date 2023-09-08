Заместитель главы Исполнительной власти Сядярякского района освобожден от занимаемой должности.

Согласно соответствующему распоряжению, заместитель главы Испонительной власти Сядярякского района Нахчыванской Автономной Республики Али Зейналзаде освобожден от занимаемой должности.

Напомним, что сегодня в Нахчыванской Автономной Республике также были отстранены от занимаемых должностей замглавы ИВ Кянгярлинского района Гурбанова Сария, замглавы ИВ Шахбузского района Турал Гулиев и замглавы ИВ города Нахчыван Тахмина Мустафаева.