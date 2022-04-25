Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Олсон посетит Азербайджан.

Как сообщили в посольстве США в Азербайджане, в ходе визита она проведет встречи с рядом официальных лиц и примет участие в региональной конференции руководителей миссий 27-28 апреля.

На этой конференции также примут участие посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, посол США в Грузии Келли Дегнан, посол США в Армении Линн Трейси, заместитель помощника администратора USAID Марк Симаковски, исполняющий обязанности координатора помощи США Европе и Евразии Грег Наарден и старший советник по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер.

Региональные конференции руководителей миссий проводятся на регулярной основе. Предыдущая конференция состоялась в посольстве США в Ереване в 2021 году. Посольства США в Баку и в Тбилиси также принимали это мероприятие в 2019 и 2018 годах соответственно. Из-за COVID-19 в 2020 году региональная конференция не проводилась.