Уже не в первый раз мы слышим новости о протестах части населения Израиля, связанные с намерением премьер-министра провести судебную реформу.

Очередная волна массовых выступлений против политики правительства Биньямина Нетаньяху и запланированной им судебной реформы прошла в этой стране. Крупнейшая демонстрация, как и в прошлые недели, состоялась возле комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива.

Участники шествия вышли на улицы города с израильскими национальными флагами, у многих были плакаты с лозунгами в поддержку демократии. «Израиль — не диктатура!» — постоянно скандировали протестующие. По мнению демонстрантов, планы правительства Нетаньяху реформировать судебную систему ставят под угрозу израильскую демократию и, считают митингующие, ведут к узурпации власти.

По данным газеты Haaretz, на акцию протеста в Тель-Авиве вышли порядка 50 тыс. человек. Параллельно митинги оппозиции проходили и во многих другие городах страны. В частности, в Иерусалиме около 7 тыс. протестующих собрались у резиденции президента Израиля Ицхака Герцога, после чего пошли митинговать к дому премьера Нетаньяху, сообщает издание. Крупная демонстрация прошла также в Хайфе, там на улицы вышли порядка 11 тыс. человек, передает Haaretz.

Что же не так с этой судебной реформой? Дело действительно только в ней, или это некий повод для принципиальных политических противников курса, которого придерживается Нетаньяху во внешней и внутренней политике? Не угрожает ли всё это закончиться очередной отставкой Нетаньяху и его команды и возникновением нового затяжного правительственного кризиса в Израиле?

Складывающуюся ситуацию по просьбе # прокомментировал известный израильский публицист Александр Непомнящий.

Чтобы понять природу нынешних протестов в Израиле, необходим краткий исторический экскурс, отметил он прежде всего. «Чуть больше четверти века тому назад лидеры израильских левых пришли к выводу о том, что большинство населения страны не готово больше поддерживать их идеологическую платформу, стоящую на далеко идущих и опасных территориальных уступках и жестком государственном регулировании экономики.

Вместо того, чтобы предложить более гибкую и отвечающую интересам общества политическую модель (как это сделали правые), лидеры израильских левых запустили процесс смещения политических центров власти от избираемых обществом представителей — депутатов парламента (Кнессета) — к не избираемым и не контролируемым обществом высшим юридическим чиновникам государства.

В результате в Израиле сложилась парадоксальная ситуация, при которой, каким бы не был результат общенациональных выборов, реальная власть продолжала оставаться в руках высших юридических чиновников страны. Эти люди стали последовательно вмешиваться в решения и прерогативы законодательной и исполнительной власти, отменяя и запрещая те принимаемые парламентом законы и те шаги правительства, которые не соответствовали их собственной идеологической повестке. Хуже того, эти чиновники также создали ситуацию, в которой назначение их преемников оказалось под их же собственным и полным контролем.

Иначе говоря, клика высших юридических чиновников страны осуществила в последнюю четверть века фактический рейдерский захват не принадлежавших им по израильским законам полномочий Кнессета и правительства – т.е. законодательной и исполнительной ветвей власти, полностью разрушив принятую в демократических странах систему политических сдержек и противовесов между структурами власти», — рассказал Непомнящий.

Дело зашло так далеко, что, по мнению ведущего американского правоведа Ричарда Эпштейна, в последние годы встал вопрос о том, можно ли вообще рассматривать Израиль, как демократию, отметил он.

«Большинство левых политиков такая ситуация полностью устраивает, поскольку повестка юридической клики соответствует их собственным взглядам. Против политиков же, которые пытались поднимать вопрос возникшего в израильской политической системе дисбаланса (к слову, как правых, так и левых), немедленно открывались полицейские расследования, часто по откровенно надуманным поводам. До суда дела эти, как правило, не доходили. Но они приводили к уходу из общественной и политической жизни политика, не имевшего достаточно сил, средств и общественной поддержки для продолжения своей защиты.

Эта отлаженная система узурпации власти в руках клики высших юридических чиновников страны сломалась на нынешнем премьер-министре Биньямине Нетаньяху, обладающем необходимым запасом общественной поддержки, средствами, а главное, бойцовским характером и готовностью защищать свое честное имя в суде.

Нетаньяху отказался уходить из политической жизни. Открытые против него судебные процессы, ставшие продолжением наскоро сшитых дел, разваливаются в суде на глазах у общества, которое во многом благодаря этому осознало экстренную необходимость изменения существующего положения», — говорит эксперт.

На общенациональные выборы в ноябре правые партии шли с предложением возвращения баланса в политическую систему страны – юридической реформы, восстанавливающей систему сдержек и противовесов между ветвями власти. Левые партии выступали за сохранение существующей системы.

Правые получили убедительное большинство – 64 места в Кнессете, левые – 46 (ещё 10 мест получили радикальные арабские партии, по сути, стремящиеся к ликвидации еврейского государства как такового), отметил Непомнящий.

«Добившаяся убедительной победы на выборах правая коалиция, как и обещала своим избирателям, начала процесс юридической реформы. На повестке два самых важных изменения.

Во-первых, изменение процесса назначения судей. Сегодня судьи, полностью контролируют решения комиссии, назначающей новых судей. Согласно проекту реформы, назначение новых судей станет прерогативой представителей, избираемых обществом, как собственно дело и обстоит во всех без исключения демократических странах мира.

Во-вторых, судьи будут лишены нынешней возможности отменять по собственному желанию любые законы, принимаемые парламентом. В Израиле, в соответствии с реформой, будет введен механизм, к слову, хорошо разработанный и давно существующий в других демократических государствах (так называемый «параграф о преодолении»), регламентирующий то, на какие законы, принимаемые парламентом, может быть наложено судебное вето, а также то, на каких условиях парламент может преодолеть это судебное решение», — говорит публицист.

По его словам, лидеры израильских левых осознают, что у правых впервые возникла реальная возможность восстановить демократию в Израиле и вернуть систему сдержек и противовесов между ветвями власти, а значит, лишить левых возможности управлять страной в обход желания избирателей.

«Это приводит их в ярость. Они используют все имеющиеся в их распоряжении средства для того, чтобы торпедировать реформу.

Заметим, демонстрации в несколько десятков тысяч человек по тому или другому поводу — не редкость в Израиле. К слову, когда на той же самой тель-авивской площади собирались правые протесты, левые СМИ утверждали, что там не более нескольких тысяч человек. Теперь же, когда туда пришли левые, хотя на фотографиях площади в обоих случаях заполнены одинаково – левые СМИ говорят о десятках тысяч …

Реальной демонстрацией воли общества были недавние ноябрьские выборы, на которых сторонники юридической реформы одержали убедительную электоральную победу (64 против 46 голосов в парламенте).

Поэтому нынешние протесты левых активистов, пусть даже крайне агрессивные и хулиганские (демонстранты перегораживают центральные трассы, атакуют полицейских, жгут шины и т.д.), не должны повлиять на решения правительства.

К слову, законодательная комиссия Кнессета уже успела утвердить в первом чтении закон о юридической реформе. Как говорится, собака лает, а караван идет…», — заключил А.Непомнящий.