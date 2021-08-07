Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, в воинских частях проводятся соответствующие мероприятия, направленные на создание медицинской инфраструктуры, отвечающей современным стандартам.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов осмотрел капитально отремонтированный военный госпиталь в Кяльбаджарском районе.

В ходе осмотра территории Министру обороны было доложено, что в госпитале, оснащенном современным медицинским оборудованием, созданы все условия для лечения военнослужащих. Было отмечено, что в военном госпитале имеются операционный блок, приемно-диагностическое, терапевтическое, хирургическое, инфекционное, медико-снабженческое отделения, лаборатория, отделения анестезиологии и реанимации, а также столовая, рентгеновский и стоматологический кабинеты.

Затем министр посетил оснащенный современным оборудованием военный медпункт, расположенный на территории Лачинского района, и ознакомился с созданными здесь условиями.

В заключение Министр обороны дал соответствующие указания по дальнейшему совершенствованию медицинской службы.