За видео о коронавирусе игроку «Тоттенхэма» Алли грозит дисквалификация

Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли может быть дисквалифицирован из-за видео о коронавирусе, передает Daily Mail.

Ранее издание The Sun сообщалось, что футболист опубликовал в Snapchat видео, в котором он ходит по аэропорту в защитной маске, а рядом с ним кашляет азиат. После в кадре появляется дезинфицирующее средство для рук.

«Вирус должен быть быстрее, чтобы настичь меня», — говорится в подписи.

Алли подвергли критике за ролик и обвинили в расизме. После этого спортсмен удалил видео и принес извинения.

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование. В организации запросили объяснения относительно видео. Ему грозит дисквалификация.

| 2020-02-10T23:04:00+00:00 11 февраля 2020, 01:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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