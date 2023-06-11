В Азербайджане выявлено еще 2 случая заражения коронавирусом, 2 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 880 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 581 человек вылечился, 10 280 человек скончались, число активных больных – 19.

За прошедшие сутки проведен 651 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 631 556 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 40 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 14, вторую дозу получили 13 человек, «бустерную» дозу – 12 человек. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 1.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 966 166, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 411 699, вторую дозу получили 4 883 983, «бустерную» дозу – 3 404 236 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой вакцинировались 266 248 человек.