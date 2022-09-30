В Азербайджане выявлено еще 129 случаев заражения коронавирусом, 213 человека вылечились, 4 человека скончались.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 821 440 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 810 587 человек вылечились, 9 917 человек скончались, число активных больных – 936.

За прошедшие сутки проведено 2400 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 249 967 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 874 человека.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 364, вторую дозу получили 130, бустерную дозу – 319 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 61 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 890 389, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 381 939, вторую дозу получили 4 867 516, бустерную дозу – 3 379 197 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 261 737 человек.