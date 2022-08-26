В Азербайджане выявлено еще 542 случая заражения коронавирусом, 510 человек вылечился, 1 человек скончался.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 811 131 случай заражения коронавирусной инфекцией, 797 668 человек вылечились, 9 796 скончались, число активных больных — 3 667.

За прошедшие сутки проведено 3 659 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 138 810 тестов.

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 1 301 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 244, вторую дозу получили 176 человека, «бустерную» дозу — 738 человек. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 143.