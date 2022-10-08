За подрывом Крымского моста стоит Служба безопасности Украины (СБУ).

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным источника, подрыв Крымского моста — это спецоперация СБУ.

В то же время в самой спецслужбе пока официально не комментируют свое участие в этих событиях.