За подрывом Крымского моста стоит Служба безопасности Украины (СБУ).

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным источника, подрыв Крымского моста — это спецоперация СБУ.

В то же время в самой спецслужбе пока официально не комментируют свое участие в этих событиях.

Министерство обороны Украины в Twitter прокомментировало сегодняшний пожар на Крымском мосту и обрушение его конструкций.

«Ракетный крейсер «Москва» и Керченский мост – два пресловутых символа российской власти в украинском Крыму – пошли ко дну. Что дальше по списку, русские?» – отметила пресс-служба министерства.

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