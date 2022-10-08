За подрывом Крымского моста стоит Служба безопасности Украины (СБУ).
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По данным источника, подрыв Крымского моста — это спецоперация СБУ.
В то же время в самой спецслужбе пока официально не комментируют свое участие в этих событиях.
Министерство обороны Украины в Twitter прокомментировало сегодняшний пожар на Крымском мосту и обрушение его конструкций.
«Ракетный крейсер «Москва» и Керченский мост – два пресловутых символа российской власти в украинском Крыму – пошли ко дну. Что дальше по списку, русские?» – отметила пресс-служба министерства.