За что «ушли» Медведева и зачем «пришли» Мишустина

Слегка оправившись после весьма неожиданного решения правителя России отправить все правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в отставку, мировое политическое и экспертное сообщество, да и само российское, стали разбираться в причинах такой «шоковой терапии» и в том, почему распался тандем Путин-Медведев и почему следующим премьером стал малоизвестный публике Михаил Мишустин.

Что касается первой части вопроса, то все эксперты и ведущие СМИ единодушно сошлись во мнении, что Владимир Путин тем самым начал процесс трансфера власти. Т.е., объявив о реформе Конституции с перераспределением части президентских полномочий между различными органами власти (верхняя и нижняя палаты парламента, Госсовет и Совет Безопасности), ограничении числа президентских мандатов до двух, (новый текст Конституции запрещает осуществление «более двух сроков подряд», но не запрещает баллотироваться вновь после перерыва, как это сделал сам Путин в 2012 году), о запрете лицам с иностранным гражданством или видом на жительство занимать ключевые посты, он практически приступил к изменению баланса власти. Таким образом, президент запустил процесс создания такого механизма управления, в котором абсолютная власть не будет сосредоточена в руках его преемника на президентской должности. А распределение части президентских полномочий между парламентом, Сенатом, Верховным Судом, Советом безопасности и Госсоветом свидетельствует о вероятности того, что Путин займет по истечении срока своего президентства кресло или в российской думе или же в Госсовете, а возможно и в обеих структурах сразу.

Что касается вопроса отправки в отставку Дмитрия Медведева, по версии турецкого издания Haber7, Путин прекрасно был осведомлен о связях и «общих делах» своего премьера с прозападными олигархами. Еще в 2017 году лицами, близкими к Путину, было высказано предположение, что их связывали отношения, основанные на личном интересе, коммерческие связи на миллиарды долларов.

Путин также не забыл, что в 2011 году, когда начался процесс под названием «арабская весна», а в президентском кресле по договоренности, как доверенное лицо Путина, временно посадил Медведева, в Ливии и Сирии — двух портах России в Средиземном море — была развязана гражданская война, медведевская Россия не наложила в Совете Безопасности ООН вето на резолюцию интервенции НАТО.

16 марта 2011 года в Сирии вспыхнуло народное восстание. А 19 марта 2011 года Североатлантический альянс начал наносить удары по Ливии. Два жизненно важных порта России в Средиземном море оказались в осаде со стороны Запада. Когда Путин снова занял пост президента в 2012 году, сначала он вмешался в Сирию, а затем и в Ливию.

Еще большее удивление вызвало назначение премьером главы Федеральной налоговой службы. Татьяна Становая из аналитического центра «R.Politik» считает это «чисто техническим назначением, пока Путин не выберет себе преемника».

Но главный редактор Федерального социально-аналитического еженедельника «Аргументы недели» Андрей Угланов объясняет такое стремительное назначение, причем в тайне от всей своей команды, стилем работы и высоким профессионализмом Мишустина. Путин присматривался к нему достаточно давно, раз в 3-4 месяца принимал его, присматривался, и на лице Путина было во время этих встреч было неподдельное изумление. Скорее всего, по мнению Угланова, главный налоговик страны докладывал Путину про известных всем людей, даже его близких, такое, что «волосы вставали дыбом».

О планах Путина знали только два человека – руководитель администрации Антон Вайно и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, не знали об операции и российские «толстосумы», которые еще праздновали новый год на дальних берегах, и ставленниками которых являлись все члены кабинета Медведева.

Новый ставленник Путина создал лучшую в мире налоговую систему и создавал ее во взаимодействии с налоговыми службами США, Китая и Канады. Он подписал соглашения со всеми налоговыми службами мира и для него нет закрытых оффшорных зон. Своими данными с ним делятся все налоговые службы мира. «Получив в качестве премьера такого человека, Путин приобрел системного обладателя уникальной информацией об имуществе всех российских олигархов, живущих в России и за ее пределами. Через него Путин получил прямой доступ ко всей этой информации и продемонстрировал всем олигархам, что держит их за тот орган, который в научных кругах называется «тестикулами»,- говорит Угланов.

По его мнению, теперь все олигархи выстроятся в очередь, чтобы принять участие в национальных инвестиционных проектах и чтобы оплатить озвученные в послании социальные проекты Путина – рост материнского капитала, зарплат врачей и учителей, бесплатный интернет, который, по расчетам министра финансов Силуанова составит около полутриллиона рублей.

Мишустин компьютерщик, инноватор, блестяще справившийся с задачей по цифровой трансформации Федеральной налоговой службы (ФСН). И по оценке экспертов, это ведомство показало образец того, каким должно быть электронное правительство. Ожидается, что Мишустин будет выстраивать работу правительства, исходя из той же модели, которую ему удалось создать в ФНС.

Доверит ли Путин в дальнейшем президентское кресло слишком много знающему, образованному, умному и «оцифрованному» Мишустину, когда сам станет премьером, вопрос спорный. Угланов считает, что этого Путин не допустит никогда, Мишустин останется в роли «главного визиря». Но однозначно одно: Путин никогда не выпустит контроль из своих рук!