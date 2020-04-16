Южная Корея выделит более шести миллиардов долларов в помощь гражданам

Министерство стратегии и финансов Южной Кореи в четверг обнародовало план второго дополнительного бюджета в размере 7,6 триллиона вон (6,3 миллиарда долларов) для предоставления помощи домохозяйствам страны, чтобы смягчить экономические последствия пандемии коронавируса.
Экстренные денежные выплаты будут предоставлены в виде покупательских купонов и подарочных сертификатов, а не в виде денежных сумм, чтобы побудить людей тратить их, а не откладывать.
Как сообщило министерство, наряду с пакетом в 7,6 триллиона вон от центрального правительства местные власти выделят еще 2,1 триллиона. Всего 9,7 триллиона вон единовременного пакета помощи будет выделено для примерно 14,78 миллиона семей, что составляет около половины от общего числа домохозяйств страны. Также будет расширена помощь людям в неоплачиваемых отпусках.