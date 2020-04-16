Южная Корея выделит более шести миллиардов долларов в помощь гражданам

Как сообщило министерство, наряду с пакетом в 7,6 триллиона вон от центрального правительства местные власти выделят еще 2,1 триллиона. Всего 9,7 триллиона вон единовременного пакета помощи будет выделено для примерно 14,78 миллиона семей, что составляет около половины от общего числа домохозяйств страны. Также будет расширена помощь людям в неоплачиваемых отпусках.