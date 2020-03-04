Юрген Клопп: «Я не разбираюсь в политике и коронавирусе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос об угрозе распространения коронавируса.

«Смотрите, что мне не нравится в жизни, так это то, что мнение футбольного тренера является важным при обсуждении серьезных вопросов.

Без разницы, что говорят известные люди. Нужно говорить о вещах правильно. Это должны делать не те, у кого нет знаний, как у меня.

Люди со знаниями должны говорить людям делать то, это и все, что угодно, чтобы быть в порядке. Не футбольные тренеры.

Я не разбираюсь в политике и коронавирусе. Почему я? Я ношу бейсболку и плохо выбрит», – сказал Клопп. (sports.ru)