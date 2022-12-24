Интервью # с травел-блогером и коллекционером Эмилем Абдуллаевым:

— Как вы пришли к идее создать Youtube-канал «Yola çıx»?

— Около двух лет назад мы с друзьями решили поехать в Масаллинский район. Я подумал, что было бы хорошо зафиксировать эту поездку на видеокамеру. Чтобы после все смогли увидеть, что мы увидели своими глазами. Раньше люди делали памятные фотографии, а сейчас все снимают на видео. Они записывают определенные моменты, чтобы после вновь увидеть те места, но уже на экранах. Во время своей поездки я записывал на видео весь процесс нашего отдыха. По возвращению домой я открыл Youtube-канал и загрузил туда это видео. После разослал друзьям и знакомым ссылку на это видео, чтобы и они просмотрели наш отдых. От них ко мне пришла масса положительных отзывов, многие даже советовали продолжить это начинание.

Я решил продолжить публиковать видеоролики, чтобы люди побольше узнавали интересного о разных местах Азербайджана. Только мне пришлось ждать очередной поездки и это произошло этим летом. Я решил посетить Гедабекский район и зафиксировать свою поездку на видео.

В целом я очень люблю путешествовать по мере возможности. Оказываясь в незнакомом городе или местности, я исследую буквально каждый угол. Посещаю памятники и парки, интересуюсь местными достопримечательностями. Предварительно до поездки я собираю информацию о месте посещения, чтобы заранее знать какие места там посетить.

Моя природная любознательность не дает мне спокойно сидеть на месте. Люблю увидеть вживую достопримечательности, запечатлеть эти моменты в своей памяти. Вернусь к своей поездке в Гедабекский район. Я много слышал и читал об этой местности. О том, что там живописная природа и интересные исторические памятники.

В Гедабекском районе расположены медные и золотые рудники, которые в позапрошлом веке принадлежали братьям Сименс. Была построена железная дорога, протяженностью 28 километров. Сегодня мосты, связанные с этой дорогой, остаются историческим памятником. Один из мостов называется Кровавым из-за того, что поезд, в котором ехали шахтеры, съехал с рельсов, что привело к многочисленным жертвам.

Я посетил там крепость Кёроглу. Он расположен высоко в горах, и чтобы туда добраться, нужно порядка двух часов взбираться на скалы. Многие подумают, что зачем им видеть эту крепость, а точнее руины от нее. Тратить время, подниматься в гору. Но раз я сюда приехал, то должен обязательно посетить это место. Когда ты добираешься до места назначения, то чувствуешь не только облегчение, но и моральное удовлетворение.

Для меня отдых заключается в этом. Многие едут на известные курорты, остаются в комфортных отелях, посещают пляжи и бассейны, а я люблю проводить свое время таким образом. Можно хорошо отдохнуть и в лесу, соорудив палатку. Получить удовольствие от рыбалки или собирания ягод и грибов. Именно подобный вид отдыха я и предпочитаю.

— Есть ли у вас единомышленники, с которыми вы совершаете эти поездки?

— Недавно я познакомился с группой экологических активистов. Мы посещаем места отдыха на природе и очищаем территории от мусора. К сожалению, есть люди, которые отдыхая на природе, оставляют за собой мусор. Наряду с отдыхом мы очищаем местность от мусора, показывая не только словом, но и делом, как нужно беречь природу.

На днях мы побывали в селе Сым Астаринского района. Там расположен величественный водопад. Раньше даже не мог себе представить, что увижу такую красоту. Для меня – человека, который родился и вырос в городе, всегда была интересна сельская жизнь, меня всегда тянет к первозданной природе.

С экологическими активистами я посещал Тогану, Гёйгёль и Маралгёль. Невозможно передать словами полученные впечатления от увиденного. Это нужно только увидеть своими глазами. К примеру, в Астаринской районе в лесу расположена Бузлугая, что в переводе означает Ледяная скала. Летом, подойдя к скале, тебя пронизывает холод, а стоит отойти на несколько шагов, то вновь ощущаешь жару.

Посредством снятых видеороликов я хочу показать своим зрителям, что для отдыха не нужно иметь много денег. Можно получать удовольствие и от простого наслаждения природой и в Азербайджане подобных мест множество.

Я сам часто просматриваю свои видеоролики и мысленно вновь возвращаюсь в эти прекрасные места. Я не представляю свою жизнь без этого. Как человек может жить без определённых увлечений, хобби и интересов?

— Кстати, о хобби. Вы также являетесь коллекционером сигаретных пачек и бумажных денежных знаков…

— Совершенно верно. Свободное от путешествий время я посвящаю пополнению своих коллекций. Я занимаюсь бонистикой еще с детства. Несколько лет назад я стал участником группы в соцсети, которая объединяет бонистов. Среди коллекционеров ценятся бумажные денежные знаки, которые уже вышли из оборота.

Я пополнял свою коллекцию, но на это уходило много денег. Мне пришлось продать часть своей коллекции денежных знаков и переключиться на коллекционирование только купюр номиналом в одну условную единицу. У меня уже есть большая коллекция этих купюр. В основном я приобретаю их через онлайн-аукционы.

Что касается коллекционирования сигаретных пачек, то их я стал собирать примерно 10 лет назад. В моей коллекции только нераспечатанные сигаретные пачки. Их примерно 300 штук. Часть из них я приобретал в странах, которые посещал, а другую часть мне дарили мои друзья и знакомые.

Есть у меня еще коллекция предметов, относящихся к советскому периоду.

Я родился во времена существования СССР, как и многие рожденные в этом государстве у меня определённая ностальгия по тому периоду. Я собираю в основном различную утварь, произведенную в те годы, медали, значки, флажки, плакаты, открытки и прочее.